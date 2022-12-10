Yeni pandemi uyarısı: Deve gribi! Endişe etmeye gerek var mı?

Son dönemde gündemde olan hastalıklardan biri de Deve Gribi. Peki bu hastalık yeni bir salgına dönüşür mü, endişeye gerek var mı? İşte bu gibi merak edilen soruları, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yanıtladı.

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