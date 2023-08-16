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Yeni öğretmen ataması olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den flaş açıklama

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Giriş: 16.08.2023 12:16
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, yeni dönemde liselerde sınıf tekrarı uygulamasının olacağını söyledi. Tekin ayrıca, açık liselere geçiş sürecinin zorlaşacağını açıkladı. Bakan Tekin, devamsızlık konusunu da affetmeyeceklerini ifade ederken, "Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz." dedi. Özel okul ücretlerine fahiş zam konusuna da değinen Bakan Tekin, "Mevzuat düzeyimizde cezalandırma mekanizmalar var, idari cezalar uygulayabilecek durumdayız." dedi.
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