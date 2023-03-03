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Yeni konutların inşası başlıyor

A Haber
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Giriş: 03.03.2023 09:25
Deprem bölgesinde bugün itibarıyla toplam 21 bin 244 konutun yapımına başlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.
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