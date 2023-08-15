Yeni konut kredisi geliyor! Herkes ev sahibi olabilecek! Kampanyanın detayları A Haber'de

İlk kez ev sahibi olacaklar için yeni konut kredisi düzenlemesi yolda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sözünü ettiği düzenlemeyle ilgili ayrıntılar günyüzüne çıkmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Merkez Bankası ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) düzenleme üzerinde çalışmaya başladı. İlk kez konut alacaklara için gündemde olan 'konut kredisi' düzenlemesinin detaylarını A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.