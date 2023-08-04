04 Ağustos 2023, Cuma
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Yeni komuta kademesinin mesajı ne?
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belli oldu. Yeni komuta kademesinin mesajı ne? CHP'de liderlik yarışında düğüm nasıl ve ne zaman çözülecek? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.