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Yeni komuta kademesinin mesajı ne?

A Haber
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Giriş: 04.08.2023 11:24
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belli oldu. Yeni komuta kademesinin mesajı ne? CHP'de liderlik yarışında düğüm nasıl ve ne zaman çözülecek? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
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Yeni komuta kademesinin mesajı ne?
Yeni komuta kademesinin mesajı ne?
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