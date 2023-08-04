Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belli oldu. Yeni komuta kademesinin mesajı ne? CHP'de liderlik yarışında düğüm nasıl ve ne zaman çözülecek? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

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