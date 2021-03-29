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Yeni kısıtlama geldi mi? Ramazan'da kısıtlamalar olacak mı? Tam kapanma kararı alındı mı?

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Giriş: 29.03.2021 20:34
Güncelleme:29.03.2021 20:41
Türkiye'de artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle yeni kısıtlama kararı alınıp alınmayacağı ülke gündeminin ilk konuları arasında yer alıyor. İki haftada bir toplanan kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de bir araya geldi. Toplantının gündeminde koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturdu. Bu kapsamda; Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Kafe ve restoranlar kapanacak mı? 2021 Ramazan'da tam kapanma var mı? Ramazan kısıtlamaları nasıl olacak? İşte Türkiye'nin yeni risk haritası... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları....
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