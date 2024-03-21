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Yeni kampanyayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'de duyurdu: Vatandaşlarımızla omuz omuza vereceğiz

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Giriş: 21.03.2024 13:04
Çanakkale'de Dünya Ormancılık Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'e konuştu. Bakan Yumaklı yakın zamanda başlayacak "Ormanım temiz" kampanyasının detaylarını aktarırken yaz aylarının yaklaşması nedeniyle olası yangılara karşı verilecek mücadelenin detayları da A Haber ekranlarında anlattı. İşte detaylar...
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