05 Haziran 2023, Pazartesi
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Yeni Kabine yarın toplanıyor! Ekonomi ve terörle mücadele başlıkları öne çıkacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni Kabine yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Ekonomi ve terörle mücadele başlıkları öne çıkacak. Taşerona kadro, deprem bölgesi konutları, seçim vaatleri masada. Ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gündemin öne çıkan başlıkları arısında yer alıyor. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.