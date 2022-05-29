29 Mayıs 2022, Pazar
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Yeni harekat mesajı ABD’yi panikletti! Terör bölgelerine yardım
ABD yönetimi, 2019 yılında düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, PKK'lı teröristleri Türkiye sınırından uzaklaştırma sözünü tutmadı. Başkan Erdoğan'ın yeni bir harekat olabileceğinin sinyalini vermesiyle ABD'de panik havası oluştu. ABD'ye ait onlarca TIR ve tanker, terör örgütlerinin bulunduğu alanlara gönderildi.