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Yeni harekat mesajı ABD’yi panikletti! Terör bölgelerine yardım

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Giriş: 29.05.2022 15:28
Güncelleme:29.05.2022 15:28
ABD yönetimi, 2019 yılında düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, PKK'lı teröristleri Türkiye sınırından uzaklaştırma sözünü tutmadı. Başkan Erdoğan'ın yeni bir harekat olabileceğinin sinyalini vermesiyle ABD'de panik havası oluştu. ABD'ye ait onlarca TIR ve tanker, terör örgütlerinin bulunduğu alanlara gönderildi.
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