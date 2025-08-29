29 Ağustos 2025, Cuma
Yeni hal yasası yolda! Fiyatları manipüle edenlere ceza yağacak
Hazırlanan hal yasası kapsamında meyve sebze fiyatlarını manipüle edenlere 1 milyon liraya kadar ceza geliyor. Peki piyasayı yanlış yönlendirenler nasıl denetlenecek? Merak edilenleri A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan’ın konuğu olan Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz anlattı.