09 Mart 2024, Cumartesi
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Yeni haftada hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu?
Türkiye yağışlı havanın etkisi altında. Yurdun doğu kesiminde ise kar etkisini gösteriyor. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş’ın konuğu olan MGM hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemir merak edilenleri cevapladı.