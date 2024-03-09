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Yeni haftada hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 14:42
Türkiye yağışlı havanın etkisi altında. Yurdun doğu kesiminde ise kar etkisini gösteriyor. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş’ın konuğu olan MGM hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemir merak edilenleri cevapladı.
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