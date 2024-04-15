Yeni hafta hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor yağış beklenmiyor

Yeni haftada sıcaklıklar artıyor, perşembe gününe kadar herhangi bir yağış beklenmiyor. Ancak yurdun doğu bölgelerindeki vatandaşların çığ tehlikesine dikkat etmelerinde fayda var.

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