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Yeni genelge yayınlandı! Kimler izolasyona girecek? Kimler test yaptıracak

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Giriş: 07.01.2022 10:47
Güncelleme:07.01.2022 10:47
Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarındaki artış gündemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Açıklamaya göre pozitif karantina süresi 7 güne indirildi. 7 gün sonunda semptom göstermeyen ya da testi negatif çıkan kişilerin, karantinası sona erecek. Peki izolasyondan nasıl çıkılacak? İşte akılalrdaki soruların cevapaları…

KİMLER TEST YAPTIRMALI?

- Boğaz ağrısı, öksürük, ateş, eklem ağrısı gibi belirtiler gösterenler

KİMLER İZOLASYONA GİRECEK?

- Pozitif vakalar
- Temaslı olan aşısız ve hatırlatma dozu üzerinden 3 ay geçmiş kişiler

İZOLASYONDAN NASIL ÇIKILACAK?

- Pozitif kişinin 5. gün test sonucu negatifse izolasyon bitecek
- Temaslı olan aşısız ve hatırlatma dozu üzerinden 3 ay geçmiş kişilerin
izolasyonu ise 7 gün sonra son bulacak

SÜRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

- İzolasyon süresi 7. Gün bitecek

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