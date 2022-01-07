07 Ocak 2022, Cuma
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Yeni genelge yayınlandı! Kimler izolasyona girecek? Kimler test yaptıracak
Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarındaki artış gündemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Açıklamaya göre pozitif karantina süresi 7 güne indirildi. 7 gün sonunda semptom göstermeyen ya da testi negatif çıkan kişilerin, karantinası sona erecek. Peki izolasyondan nasıl çıkılacak? İşte akılalrdaki soruların cevapaları…
- Pozitif vakalar
- Pozitif kişinin 5. gün test sonucu negatifse izolasyon bitecek
KİMLER TEST YAPTIRMALI?
- Boğaz ağrısı, öksürük, ateş, eklem ağrısı gibi belirtiler gösterenler
KİMLER İZOLASYONA GİRECEK?
- Pozitif vakalar
- Temaslı olan aşısız ve hatırlatma dozu üzerinden 3 ay geçmiş kişiler
İZOLASYONDAN NASIL ÇIKILACAK?
- Pozitif kişinin 5. gün test sonucu negatifse izolasyon bitecek
- Temaslı olan aşısız ve hatırlatma dozu üzerinden 3 ay geçmiş kişilerin
izolasyonu ise 7 gün sonra son bulacak
SÜRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
- İzolasyon süresi 7. Gün bitecek