Yeni evlerinin ilk misafiri Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli oldu

Gaziantep'te inşası tamamlanan köy evlerinin anahtar teslimi Başkan Erdoğan tarafından yapıldı. Yeni yuvalarına kavuşan Kavak ailesi ilk misafirleri de Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli oldu.

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