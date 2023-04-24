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Yeni evlerinin ilk misafiri Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli oldu

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Giriş: 24.04.2023 10:04
Gaziantep'te inşası tamamlanan köy evlerinin anahtar teslimi Başkan Erdoğan tarafından yapıldı. Yeni yuvalarına kavuşan Kavak ailesi ilk misafirleri de Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli oldu.
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İlk misafirleri Erdoğan ve Bahçeli oldu
İlk misafirleri Erdoğan ve Bahçeli oldu
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