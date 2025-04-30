Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öncülüğünde, yeni evlenecek çiftleri sevindirecek bir destek kampanyası başlatıldı. Bakanlık ile anlaşma imzalayan 20 marka, evlilik hazırlığı yapan çiftlere yüzde 35'e varan indirimler sunacak. Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak ürünlerine kadar birçok alanda geçerli olacak kampanyanın detayları haberimizde.

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