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Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası!

Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 20:38
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öncülüğünde, yeni evlenecek çiftleri sevindirecek bir destek kampanyası başlatıldı. Bakanlık ile anlaşma imzalayan 20 marka, evlilik hazırlığı yapan çiftlere yüzde 35'e varan indirimler sunacak. Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak ürünlerine kadar birçok alanda geçerli olacak kampanyanın detayları haberimizde.
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Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası!
Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası!
Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası!
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