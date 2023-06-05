Yeni Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar görevi devralırken duygusal anlar yaşandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında da devir teslim töreni vardı. Fatih Dönmez görevini yeni bakan Alparslan Bayraktar'a teslim etti. Bayraktar konuşmasında anne ve babasına teşekkür ederken duygusal anlar yaşadı.

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