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Yeni Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar görevi devralırken duygusal anlar yaşandı

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Giriş: 05.06.2023 15:30
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında da devir teslim töreni vardı. Fatih Dönmez görevini yeni bakan Alparslan Bayraktar'a teslim etti. Bayraktar konuşmasında anne ve babasına teşekkür ederken duygusal anlar yaşadı.
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