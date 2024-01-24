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Yeni emekli maaşları, torba yasa değişiklikleri! Yeni emekli maaşları ne zaman yatacak? Kök maaş ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 18:18
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni müjde geldi. Ocak ayı zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi. Ek zam farkları yasa çıktıktan sonra 1 hafta içinde ödenecek. Peki farklar nasıl hesaplanacak? Kime ne kadar verilecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
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