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Yeni eğitim öğretim yılına hazırlık! Okulların açılışı öncesi kantinler denetleniyor

A Haber
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Giriş: 08.09.2023 11:54
Okullar 11 Eylül'de açılıyor. Ekipler okulların açılışı öncesi kantinleri denetliyor. Çalışmalar nasıl yürütülüyor? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç anlattı.
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