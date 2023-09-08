Yeni eğitim öğretim yılına hazırlık! Okulların açılışı öncesi kantinler denetleniyor

Okullar 11 Eylül'de açılıyor. Ekipler okulların açılışı öncesi kantinleri denetliyor. Çalışmalar nasıl yürütülüyor? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç anlattı.

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