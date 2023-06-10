Yeni dönemin rotası çizildi: 3 ana hedef! Enflasyon, sığınmacılar, dış politika

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye Yüzyılı"nın ilk kabine toplantısının ardından yeni döneme ilişkin 3 ana hedefi açıkladı. Buna göre yeni dönemde öncelikli olarak enflasyon, sığınmacılar ve dış politika üzerine yoğunlaşılacak.

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