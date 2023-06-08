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Yeni dönemin ilk MGK’sı bugün toplanıyor! Ana gündem terörle mücadele

A Haber
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Giriş: 08.06.2023 08:41
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez toplanacak. Toplantıda hangi başlıklar ele alınacak? A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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