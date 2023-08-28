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Yeni dönemin başladığı gün: 28 Ağustos 2014! Erdoğan yemin edip göreve başladı

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Giriş: 28.08.2023 13:24
Halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ağustos 2014'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra yemin ederek görevine başlamıştı. Halkın yüzde 52'sinin oyunu alarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açıyordu. Türkiye için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Peki 9 yılda neler değişti? İşte tüm detaylar…
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