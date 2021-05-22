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Yeni bir oyun mu sahneleniyor, kaos planı ne? Eş zamanlı provokasyonların hedefi ne?

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Giriş: 22.05.2021 12:09
Güncelleme:22.05.2021 12:10
İstikrarsızlığa oynayanlar eş zamanlı provokasyona başladı. Son dönemlerde muhalefetin ortaya attığı olaylar dikkat çekiyor. Emekli 104 amiralin bildirisi, 128 milyar yalanı, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in Rize provokasyonu ve son olarak FETÖ bağlantısı ortaya çıkan eski AA muhabirinin provokatör sorusu gibi daha birçok olay peş peşe geldi. Kamuoyu, yağmur gibi gelen algı operasyonları için kimin düğmeye bastığını sorguluyor. Peki yeni algı operasyonları için kim ya da kimler düğmeye bastı? Millet ittifakı provokasyonlarla neyi amaçlıyor? Türkiye'ye yine tuzak mı kurulmak isteniyor? Hükümete art arda yapılan saldırıların perde arkasında neler var? Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
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