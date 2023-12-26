26 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yeni bir kara harekatı olur mu? ABD neden teröristlere kalkan oldu? Emekli Tuğgeneral A Haber'de anlattı

Yeni bir kara harekatı olur mu? ABD neden teröristlere kalkan oldu? Emekli Tuğgeneral A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2023 11:16
Son dakika haberi... Terör örgütüne yönelik yeni kara operasyonu gündemde mi? Sınır ötesi operasyon ne zaman? Türkiye neden o bölgede? PKK'nın saldırıda kullandığı silahlar ne anlama geliyor? ABD petrol bölgelerinde ne planlıyor? Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erener, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Yeni bir kara harekatı olur mu? YENİ BİR KARA HAREKATI OLUR MU?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehit İsmail Yazıcı’ya veda
Şehit İsmail Yazıcı’ya veda
Şehit Yasin Karaca’ya veda
Şehit Yasin Karaca'ya veda
Bakan Tunç’tan flaş açıklamalar
Bakan Tunç'tan flaş açıklamalar
AYM’ye Can Atalay tepkisi! CHP’ye sert sözler
AYM’ye Can Atalay tepkisi! CHP'ye sert sözler
Şehit Çağatay Erenoğlu’na veda
Şehit Çağatay Erenoğlu'na veda
’’Meclis’te terörist istemiyoruz’’
''Meclis'te terörist istemiyoruz''
Yeni bir kara harekatı olur mu?
Yeni bir kara harekatı olur mu?
Merdan Yanardağ’dan skandal!
Merdan Yanardağ'dan skandal!
Nokta operasyon! Etkisiz hale getirildi
Nokta operasyon! Etkisiz hale getirildi
Yahya Sinvar suskunluğunu bozdu
Yahya Sinvar suskunluğunu bozdu
İnsanlık dışı görüntü!
İnsanlık dışı görüntü!
Hangi ilde kim aday olacak?
Hangi ilde kim aday olacak?
Daha Fazla Video Göster