Yeni bir kaos mu planlanıyor? Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber’de yorumladı

Son dönemde artan provokasyonlar, hükümeti yıpratma çabaları ve erken seçim çağrısının Millet İttifakı paydaşları tarafından dillendirilmesi dikkat çekiyor. Bunlar tesadüf mü yoksa planlı mı? Muhalefet neden Türkiye karşıtlarına destek veriyor? Türkiye'yi Suriye'ye mi çevirmek istiyorlar? HDP Kürtlerin temsilcisi mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan değerlendirdi.

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