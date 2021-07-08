Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu! Bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödenecek

Milyonlarca gencin beklediği kalıcı bedelli askerlik yasası 2019'da yürürlüğe girdi. Bedelli askerlik yapılan düzenlemeye göre memur aylık katsayısına göre hesaplanmaya başlandı. Haziran ayında enflasyonun belli olmasıyla birlikte merakla beklenen bedelli askerliğin ne kadar olacağı sorusu da karşılık buldu. Yapılan hesaplamalara göre bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerin 43 bin 151 lira ödemesi gerekiyor. 6'şar aylık olarak belirlenen tutarlar tek seferde ödeniyor. Bir başka deyişle taksit yapılmıyor. Bedelli askerlik yapmak isteyenler, yeni ücreti kamu bankalarına yatırabilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN