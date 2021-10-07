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Yeni Anayasa neden ihtiyaç var? Osmanlı'dan günümüze Anayasa tarihi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.10.2021 17:12
Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olarak kabul edilen 'Sened-i İttifak', 29 Eylül 1808'de imzalandı. O yıllarda başlayan ilk anayasal hareketler, günümüze kadar kesintilerle, darbelerle, ağır aksak ilerleyerek geldi. Türkiye sistem değişikliğinin ardından, parlamenter sistemin hantal yapısından kurtulsa da bugün hala 12 Eylül Darbe Anayası'nın bir çok maddesi yürürlükte. Peki, yeni anayasaya neden ihtiyaç var? Yeni anayasa çalışmaları hangi aşamada?
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