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Yemin törenine "ulusal muhafız" kalkanı! A Haber'de değerlendirdi: Amerika hala 6 Ocak travmasının etkisi altında

A Haber
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Giriş: 20.01.2021 16:13
Güncelleme:20.01.2021 17:19
Dünyanın gözü ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde. Binlerce ulusal muhafız tarafından korumaya alınan Beyaz Saray'da tansiyon yüksek. Peki yemin töreni sonrası ABD siyasetini neler bekliyor? Detayları ABD'den akademisyen Bülent Yavuz değerlendirdi. Yavuz, "Amerika hala 6 Ocak travmasının etkisi altında" ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde. Binlerce ulusal muhafız tarafından korumaya alınan Beyaz Saray'da tansiyon yüksek. Peki yemin töreni sonrası ABD siyasetini neler bekliyor? Detayları ABD'den akademisyen Bülent Yavuz değerlendirdi. Yavuz, "Amerika hala 6 Ocak travmasının etkisi altında" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Trumptan Beyaz Saraya sessiz veda! ABD tarihinin en sıra dışı başkanlık yemin törenine tanıklık edecek SON DAKİKA: TRUMP'TAN BEYAZ SARAY'A SESSİZ VEDA! ABD TARİHİNİN EN SIRA DIŞI BAŞKANLIK YEMİN TÖRENİNE TANIKLIK EDECEK
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