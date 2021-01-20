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Yemin törenine "ulusal muhafız" kalkanı! A Haber'de değerlendirdi: Amerika hala 6 Ocak travmasının etkisi altında
Dünyanın gözü ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde. Binlerce ulusal muhafız tarafından korumaya alınan Beyaz Saray'da tansiyon yüksek. Peki yemin töreni sonrası ABD siyasetini neler bekliyor? Detayları ABD'den akademisyen Bülent Yavuz değerlendirdi. Yavuz, "Amerika hala 6 Ocak travmasının etkisi altında" ifadelerini kullandı.
Dünyanın gözü ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde. Binlerce ulusal muhafız tarafından korumaya alınan Beyaz Saray'da tansiyon yüksek. Peki yemin töreni sonrası ABD siyasetini neler bekliyor? Detayları ABD'den akademisyen Bülent Yavuz değerlendirdi. Yavuz, "Amerika hala 6 Ocak travmasının etkisi altında" ifadelerini kullandı.