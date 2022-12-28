Yemde indirim ve sabit fiyat! Uygulama süt üreticileri tarafından nasıl karşılandı?

Tüketici ve çiftçilere yönelik yeni müjdeleri de açıklamıştı Başkan Erdoğan. Gübre ve yemde indirim ile sabit fiyat uygulanacağını söyledi. Süt üreticileri yemdeki sabit fiyat uygulamasını nasıl karşıladı? A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN