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Yemde indirim ve sabit fiyat! Uygulama süt üreticileri tarafından nasıl karşılandı?

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 09:40
Tüketici ve çiftçilere yönelik yeni müjdeleri de açıklamıştı Başkan Erdoğan. Gübre ve yemde indirim ile sabit fiyat uygulanacağını söyledi. Süt üreticileri yemdeki sabit fiyat uygulamasını nasıl karşıladı? A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.
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