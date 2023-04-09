09 Nisan 2023, Pazar
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Yedili koalisyonda 10 Nisan krizi patladı! CHP liste savaşları nedeniyle üç kez toplantı erteledi! Küçük ortaklar Kılıçdaroğlu'nu terletiyor
Yedili koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden süreçte yaşanan adaylık krizi sonrası bu gece de liste krizi patlak verdi. Küçük ortaklar Kılıçdaroğlu'nu daha fazla vekil alabilmek için sıkıştırırken CHP'de büyük bir kaos yaşanıyor. Yapılacak toplantı 3 kez ertelenirken CHP’de teşkilatlardan sorumlu Oğuz Kaan Salıcı'nın toplantıyı bağıra çağıra terk ettiği öğrenildi. Ayrıca CHP'nin kanalı TELE 1'de "CHP ve İYİ Parti'de zor gece" başlığı atılırken küçük ortakların talep ettiği vekil sayıları da açıklandı. İşte detaylar...