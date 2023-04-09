09 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yedili koalisyonda 10 Nisan krizi patladı! CHP liste savaşları nedeniyle üç kez toplantı erteledi! Küçük ortaklar Kılıçdaroğlu'nu terletiyor

Yedili koalisyonda 10 Nisan krizi patladı! CHP liste savaşları nedeniyle üç kez toplantı erteledi! Küçük ortaklar Kılıçdaroğlu'nu terletiyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2023 09:28
Yedili koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden süreçte yaşanan adaylık krizi sonrası bu gece de liste krizi patlak verdi. Küçük ortaklar Kılıçdaroğlu'nu daha fazla vekil alabilmek için sıkıştırırken CHP'de büyük bir kaos yaşanıyor. Yapılacak toplantı 3 kez ertelenirken CHP’de teşkilatlardan sorumlu Oğuz Kaan Salıcı'nın toplantıyı bağıra çağıra terk ettiği öğrenildi. Ayrıca CHP'nin kanalı TELE 1'de "CHP ve İYİ Parti'de zor gece" başlığı atılırken küçük ortakların talep ettiği vekil sayıları da açıklandı. İşte detaylar...
Milli Görüş’ün önemli isimleri kararını açıkladı
Milli Görüş'ün önemli isimleri kararını açıkladı
Yedili koalisyonda 10 Nisan krizi patladı!
Yedili koalisyonda 10 Nisan krizi patladı!
Başkan Erdoğan ilk turda ipi göğüslüyor
Başkan Erdoğan ilk turda ipi göğüslüyor
Azerbaycanlılardan Erdoğan’a büyük övgü!
Azerbaycanlılardan Erdoğan'a büyük övgü!
Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar
Skandal Türkeş-Yazıcıoğlu paylaşımı
Skandal Türkeş-Yazıcıoğlu paylaşımı
Başakşehir-Kayaşehir metrosu açıldı
Başakşehir-Kayaşehir metrosu açıldı
İstanbul yeni metrosuna kavuştu
İstanbul yeni metrosuna kavuştu
Türkiye’nin sıfır atık belgesi alan havalimanı!
Türkiye’nin sıfır atık belgesi alan havalimanı!
Meğer kronik yorgunluk hastalıkmış
Meğer kronik yorgunluk hastalıkmış
Türkiye’nin ilk kişisel eğitim programı
Türkiye’nin ilk kişisel eğitim programı
İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor!
İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor!
Daha Fazla Video Göster