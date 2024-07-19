Yazılım kaynaklı küresel kriz "bu bir siber saldırı eylemi değil" | Türkiye’den de birçok kurum etkilendi

İnternet sistemlerinde küresel çapta büyük bir arıza yaşandı. Havacılık ve bankacılık gibi birçok sektör bu durumdan olumsuz etkilendi. Türk hava yolları 84 seferini iptal ederken; İstanbul Havalimanı’nda da yoğunluk oluştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, küresel çapta yaşanan yazılım sorununu A Haber'e değerlendirdi.

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