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Yazılım kaynaklı küresel kesinti! TV yayınları durdu, uçuşlar ertelendi! Avrupa’da yaşananlar sorunun detayları A Haber’de

Yazılım kaynaklı küresel kesinti! TV yayınları durdu, uçuşlar ertelendi! Avrupa’da yaşananlar sorunun detayları A Haber’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 18:14
Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle dünya genelinde kesintiler yaşanıyor. Havayolu şirketleri, bankalar, marketler ve hastaneler kilitlendi. Avrupa'da yaşananları Fransa’dan A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı. İşte detaylar…
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Yazılım kaynaklı küresel kesintinin detayları A Haber’de
Yazılım kaynaklı küresel kesintinin detayları A Haber’de
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