31 Ocak 2022, Pazartesi
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Yazılı savunma vermeyen HDP’li Semra Güzel sözlü savunma yapacak mı?
2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist ile samimi pozları olan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'le ilgili Hazırlık Komisyonu kurulmuştu. Gözler bugün o komisyonda olacak. HDP'li Semra Güzel'in savunması için verilen süre ise sona eriyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.