31 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yazılı savunma vermeyen HDP’li Semra Güzel sözlü savunma yapacak mı?

Yazılı savunma vermeyen HDP’li Semra Güzel sözlü savunma yapacak mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2022 10:21
2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist ile samimi pozları olan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'le ilgili Hazırlık Komisyonu kurulmuştu. Gözler bugün o komisyonda olacak. HDP'li Semra Güzel'in savunması için verilen süre ise sona eriyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sözlü savunma yapacak mı?
Sözlü savunma yapacak mı?
MOBESE görüntülerini yayınlamak suç mu?
MOBESE görüntülerini yayınlamak suç mu?
CHP yönetimine sert tepki!
CHP yönetimine sert tepki!
Tetiği çeken isim yakalandı!
Tetiği çeken isim yakalandı!
AFAD İl Müdürü A Haber’de son durumu anlattı
AFAD İl Müdürü A Haber'de son durumu anlattı
CHP çocukları nasıl kullanmıştı?
CHP çocukları nasıl kullanmıştı?
Son videosuyla kendini ele verdi!
Son videosuyla kendini ele verdi!
Kabine gündeminde hangi konular var?
Kabine gündeminde hangi konular var?
Dilara Şahin Türkiye’ye getirildi
Dilara Şahin Türkiye'ye getirildi
Bingöl’de 4,7 büyüklüğünde deprem!
Bingöl'de 4,7 büyüklüğünde deprem!
Kılıçdaroğlu’nun hedef aldığı kişi başkası çıktı
Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı kişi başkası çıktı
30 Ocak koronavirüs tablosu
30 Ocak koronavirüs tablosu
Daha Fazla Video Göster