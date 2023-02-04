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Yaz tatili için erken rezervasyonlar başladı! Geçen yıla oranla turizmde yüzde 30 artış var

A Haber
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Giriş: 04.02.2023 13:02
Yaz tatili için erken rezervasyonlar başladı. Peki tatilciler için rezervasyon süresi ne zaman sona erecek? Antalya'da bulunan A Haber muhabiri Yasin Anzerli konuğu olan Turizm Acenta Yöneticisi Yavuz Öztürk önemli değerlendirmelerde bulundu.
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