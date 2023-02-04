Yaz tatili için erken rezervasyonlar başladı! Geçen yıla oranla turizmde yüzde 30 artış var

Yaz tatili için erken rezervasyonlar başladı. Peki tatilciler için rezervasyon süresi ne zaman sona erecek? Antalya'da bulunan A Haber muhabiri Yasin Anzerli konuğu olan Turizm Acenta Yöneticisi Yavuz Öztürk önemli değerlendirmelerde bulundu.

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