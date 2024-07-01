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Yaz Kur'an kursları başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 13:20
Yaz Kur'an kursları bugün başladı. Kur'an kursları 16 Ağustos'a kadar sürecek. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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