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Yayın yasağı ne zaman kalkacak? YSK Başkanı Yener Ahmet Yener'den flaş açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2024 10:32
YSK Başkanı Ahmet Yener, oyunu verdikten sonra açıklamalarda bulundu. Yener, "Tüm yurt çapında oy verme işlemleri devam ediyor. Saat 16:00’da 32 ilimizde, saat 17:00’de ise kalan ilerimizde oy verme işlemleri sonuçlanacak. 17’den sonra kurul toplanarak yayın yasakların hangi saatte kalkacağına dair bir karar verip paylaşacağız." dedi.
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