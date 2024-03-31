Yayın yasağı ne zaman kalkacak? YSK Başkanı Yener Ahmet Yener'den flaş açıklamalar

YSK Başkanı Ahmet Yener, oyunu verdikten sonra açıklamalarda bulundu. Yener, "Tüm yurt çapında oy verme işlemleri devam ediyor. Saat 16:00’da 32 ilimizde, saat 17:00’de ise kalan ilerimizde oy verme işlemleri sonuçlanacak. 17’den sonra kurul toplanarak yayın yasakların hangi saatte kalkacağına dair bir karar verip paylaşacağız." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN