06 Aralık 2023, Çarşamba
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Yayalar kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu! Kırmızı ışıkta geçen kamyonete otomobil çarptı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonetin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada; kamyonet sürücüsünün kendisine yeşil ışık yanarken beklediği, tam kırmızı ışık yanarken hızla hareket ettiği görüldü. İşte o anlar…