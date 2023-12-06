06 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yayalar kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu! Kırmızı ışıkta geçen kamyonete otomobil çarptı

Yayalar kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu! Kırmızı ışıkta geçen kamyonete otomobil çarptı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2023 17:04
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonetin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada; kamyonet sürücüsünün kendisine yeşil ışık yanarken beklediği, tam kırmızı ışık yanarken hızla hareket ettiği görüldü. İşte o anlar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Saniyelerle kurtuldu!
Saniyelerle kurtuldu!
PKK’nın yıktığı Sur küllerinden doğdu!
PKK’nın yıktığı Sur küllerinden doğdu!
Sosyal medyada algı operasyonuna dava!
Sosyal medyada algı operasyonuna dava!
ABD’yi korkuttu!
ABD'yi korkuttu!
Kabine toplandı! Gündemde ne var?
Kabine toplandı! Gündemde ne var?
Gökçek’ten asılsız iddialara belgeli yanıt
Gökçek’ten asılsız iddialara belgeli yanıt
Ogün Samast mahkemede konuşmadı
Ogün Samast mahkemede konuşmadı
Yunanistan’da gündem Başkan Erdoğan
Yunanistan'da gündem Başkan Erdoğan
Erdoğan ve Macron Gazze’yi konuştu
Erdoğan ve Macron Gazze'yi konuştu
İstanbul’un trafik sorunu krize döndü!
İstanbul'un trafik sorunu krize döndü!
PISA 2022 Türkiye sonuçları açıklandı!
PISA 2022 Türkiye sonuçları açıklandı!
İsrail Cibaliye Kampı’nı yine vurdu!
İsrail Cibaliye Kampı'nı yine vurdu!
Daha Fazla Video Göster