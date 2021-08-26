Yavuz Sultan Selim Köprüsü 5. yılını tamamladı

İstanbul Boğazı’nın üçüncü gerdanlığı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hizmette beşinci yılını tamamladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sadece 40 gün sonra, 26 ağustos 2016'da açılışı yapılan köprü milyonlarca insana hizmet verdi. Diğer iki boğaz köprüsünün yoğunluğunu azaltan yavuz sultan selim köprüsü, büyüklüğüyle de dünya sıralamasındaki yerini aldı.