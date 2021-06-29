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'Yavuz' sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti! İstikamet Yalova

İHA
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Giriş: 29.06.2021 15:13
Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla 2018'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan "Yavuz" gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Akdeniz'den gelen Yavuz sondaj gemisinin Yalova'daki tersaneye bakım ve onarım çalışmaları için gittiği bildirildi.
'Yavuz' sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!
'Yavuz' sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!
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