Yavuz obüsü testleri başarıyla geçti! Türk ordusu için daha güçlü daha etkili oldu

Türkiye'nin hayran bırakan savunma sanayisi bu kez yeni obüsüyle dikkat çekti. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, muharabe sahasında etkiyi ve ihracat alanındaki gücü artırmak için Yavuz obüsünü geliştirdi. İşte Türk ordusunun yeni gücü Yavuz obüsünün özellikleri.