14 Mayıs 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yavuz obüsü testleri başarıyla geçti! Türk ordusu için daha güçlü daha etkili oldu
Türkiye'nin hayran bırakan savunma sanayisi bu kez yeni obüsüyle dikkat çekti. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, muharabe sahasında etkiyi ve ihracat alanındaki gücü artırmak için Yavuz obüsünü geliştirdi. İşte Türk ordusunun yeni gücü Yavuz obüsünün özellikleri.