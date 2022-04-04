04 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yavuz Ağıralioğlu’ndan Meral Akşener’e tepki: Usulü kararından daha rencide edici

Yavuz Ağıralioğlu’ndan Meral Akşener’e tepki: Usulü kararından daha rencide edici

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.04.2022 13:39
Güncelleme:04.04.2022 13:56
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Başkanlık Divanı'ndaki görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu, karara çok sert tepki gösterdi.  Ağıralioğlu, "Bunlar siyasi karardır. Sonuçlarını, sevinenler ve üzülenlerden takip edersiniz. Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş.” dedi. Gelişmeleri Ankara'dan A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meral Akşener’e sert tepki!
Meral Akşener’e sert tepki!
Rusya: İddialar doğru değil!
Rusya: İddialar doğru değil!
Flaş 3600 ek gösterge açıklaması!
Flaş 3600 ek gösterge açıklaması!
Rus ordusu savaş suçu mu işliyor?
Rus ordusu savaş suçu mu işliyor?
Kılıçdaroğlu’na tazminat davası
Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Ailelerin evlat direnişi 945. gününde
Ailelerin evlat direnişi 945. gününde
Tek katlı evler kar altında!
Tek katlı evler kar altında!
Kremlin’den Başkan Erdoğan’a övgü!
Kremlin’den Başkan Erdoğan’a övgü!
İşte Bucha şehrinde yanan araçlar
İşte Bucha şehrinde yanan araçlar
Thodex davasında çarpıcı ayrıntı
Thodex davasında çarpıcı ayrıntı
Çocuk tesliminde yeni dönem!
Çocuk tesliminde yeni dönem!
Dava adamı: Alparslan Türkeş
Dava adamı: Alparslan Türkeş
Daha Fazla Video Göster