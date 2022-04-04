04 Nisan 2022, Pazartesi
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Yavuz Ağıralioğlu’ndan Meral Akşener’e tepki: Usulü kararından daha rencide edici
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Başkanlık Divanı'ndaki görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu, karara çok sert tepki gösterdi. Ağıralioğlu, "Bunlar siyasi karardır. Sonuçlarını, sevinenler ve üzülenlerden takip edersiniz. Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş.” dedi. Gelişmeleri Ankara'dan A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.