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Yavuz Ağıralioğlu aslında Meral Akşener'in "Gizli sözcüsü" mü? Yavuz Ağıralioğlu seçim sonrası genel başkanlığa mı oynuyor? 7'li koalisyonda KİM KİME PUSU kurdu?

A Haber
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Giriş: 23.03.2023 13:48
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu'nu ve koalisyonu hedef aldı. HDP - 6'lı koalisyon iş birliğine sert tepki gösterdi ve ''Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağız" dedi. Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını da "Güçlendirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli sunulmuş oldu" sözleriyle eleştirdi, 6'lı masada İYİ Parti'ye pusu kurulduğunu söyledi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. CHP'den ise ilginç bir açıklama geldi.
Kim kime pusu kurdu? KİM KİME PUSU KURDU?

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Kim kime pusu kurdu?
Kim kime pusu kurdu?
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