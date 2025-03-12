Yavaş’tan İmamoğlu’na gönderme!

CHP, tek adayla ön seçime gidiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylığını şimdiden ilan etti. Gözler ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’taydı. Ne diyeceği merak edilirken, Yavaş ilk mesajını net bir şekilde verdi: “Önceliğimiz Ankara. Buradaki hizmeti aksatıp günü belli olmayan bir cumhurbaşkanı seçimi için harekete geçmiş değiliz.”

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