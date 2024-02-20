20 Şubat 2024, Salı
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Yavaş'ın hazımsızlığı tavan yaptı! Altınok'un reklam afişlerine kafayı taktı! Başkent'te skadallar zinciri
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, başkent sokaklarında güneş gibi parlamaya devam ediyor. 31 Mart'ta koltuğunun gittiğini gören Yavaş ise, rekabeti siyasetin dip noktasına çekerek rakibini engelleme adına tüm skandalları işlemekten çekinmiyor. CHP'li Yavaş, Altınok'un reklam afişlerini indirmek için tüm belediye personelini seferber etti.