20 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yavaş'ın hazımsızlığı tavan yaptı! Altınok'un reklam afişlerine kafayı taktı! Başkent'te skadallar zinciri

Yavaş'ın hazımsızlığı tavan yaptı! Altınok'un reklam afişlerine kafayı taktı! Başkent'te skadallar zinciri

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2024 12:29
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, başkent sokaklarında güneş gibi parlamaya devam ediyor. 31 Mart'ta koltuğunun gittiğini gören Yavaş ise, rekabeti siyasetin dip noktasına çekerek rakibini engelleme adına tüm skandalları işlemekten çekinmiyor. CHP'li Yavaş, Altınok'un reklam afişlerini indirmek için tüm belediye personelini seferber etti.
Yavaş Altınok’un reklam afişlerine kafayı taktı!
Yavaş Altınok'un reklam afişlerine kafayı taktı!
MİT’ten Fransız casuslara operasyon
MİT'ten Fransız casuslara operasyon
9 ilde Kafes-44 operasyonu! Türk Escobar lakaplı...
9 ilde Kafes-44 operasyonu! "Türk Escobar" lakaplı...
FETÖ’cüleri aklamak millete ihanet
"FETÖ’cüleri aklamak millete ihanet"
Arnavutluk Başbakanı Türkiye’ye geliyor
Arnavutluk Başbakanı Türkiye’ye geliyor
DEM’in terör propagandasına geçit yok!
DEM'in terör propagandasına geçit yok!
Anayasa Mahkemesi Başkanı değişiyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı değişiyor
DEM Parti Esenyurt ilçe binasına operasyon
DEM Parti Esenyurt ilçe binasına operasyon
Aday listeleri için son gün bugün
Aday listeleri için son gün bugün
8. Yargı Paketi bugün komisyonda
8. Yargı Paketi bugün komisyonda
MİT bu sefer Fransız casusları deşifre etti!
MİT bu sefer Fransız casusları deşifre etti!
CHP Lütfü Savaş’la devam dedi
CHP Lütfü Savaş'la devam dedi
Daha Fazla Video Göster