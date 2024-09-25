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Yavaş-İmamoğlu krizi derinleşti!

Yavaş-İmamoğlu krizi derinleşti! "Ortada kriz yok" dedi ama...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 21:30
Yavaş da tıpkı Ekrem İmamoğlu gibi yurt gezisine çıkmaya hazırlanıyor. CHP liderine ise Amerika ziyareti öncesi bu konu soruldu. Özel, önce "sorun yok" dedi ama devamında "dönüşte iki başkanı bir araya getireceğim" demesi de dikkat çekti.
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