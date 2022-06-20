Yaşlı adama saygıdan el öptürtmeyen Başkan Erdoğan: Alnımdan öp! İşte samimi anlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği bir ev ziyaretinde elini öpmeye çalışan yaşlı adama, saygıdan 'Alnımdan öp' karşılığını verdi. Bunun üzerine yaşlı adam, Başkan Erdoğan'ı alnından öptü. Samimi anlar gülüşmelere neden oldu.