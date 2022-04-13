13 Nisan 2022, Çarşamba
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Yasa dışı geçiş, terör, kaçakçılık gibi suçların önüne geçilecek! Türkiye sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor
Bugüne kadar yapılan çalışmalarla 2 bin 949 kilometrelik doğu ve güneydoğu sınırının en riskli 1028 kilometrelik bölümünde modüler beton duvar örüldü, devriye yolu oluşturuldu. Yapımları tamamlanan gözetleme ve haberleşme kuleleriyle de yasa dışı geçiş, terör, kaçakçılık gibi suçların önüne geçilecek.