Yasa dışı bahiste çark nasıl dönüyor? Uzmanlar A Haber’de anlattı

Ünlülere yasa dışı bahis operasyonu Türkiye’nin gündemine oturdu. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’de operasyon kapsamında ev hapsi alan isimler arasında yer aldı. Yasa dışı bahis ile Türkiye’den her yıl 55 milyar dolar yurt dışına çıkıyor. Peki yasa dışı bahiste çark nasıl dönüyor? Gelişmeleri A Haber’de uzman isimler değerlendirdi.

Ramazan Almaçayır: Türkiye'den yurt dışına bu yasa dışı bahis yöntemiyle yaklaşık 55 milyar dolara yakın bir para transferinin belirtiliyor. Dönen çarkla ilgili çok büyük bir havuzdan bahsediyoruz. Yurt dışından Türkiye'ye yasa dışı siteler üzerinden bu yasa dışı bahsin oynattırıldığı tespit ediliyor. Şimdi siber şube ekipleri bu konuyla ilgili inceleme yapıyor zaten. Türkiye'nin de Siber Ay projesi kapsamında sanal devriyeler gerçekleştiriliyor. Tabii ki ne kadar mücadele edilirse edilsin yurt dışından kaynaklı serverlar ile Türkiye'ye bu şekil giriş yapıldığından bu ağın kontrol edilmesi de çok da kolay olmuyor.

TÜRKİYE'DE BU ÇARK NASIL DÖNDÜRÜLÜYOR?

Aslında saadet zinciri ve sair diğer konularda anlattığımız bir piramit sistem var. Burada da yasa dışı bahsin bu örgütün bir tepe ismi var. Yani bunu merkez olarak aldığımızda merkezden başlıyor bütün talimatlar vesaire sürecin yönetilmesi. Buradan kaçak serverlar üzerinden bir kumar yasa dışı bahis oynatılmak istendiğinde iki tane hedef kitle var. Birincisi öğrenci, ikincisi işsiz kesim. Özellikle üniversite öğrencilerini hedef haline gelmiş durumda.

ÖĞRENCİLER NASIL HEDEF YAPILIYOR ?

Yapılan araştırmalarda bir kişinin üzerine 8-10 bankadan hesap açıldığı tespit ediliyor. Yani bu banka hesapları kiralanıyor. Yani kiralanan banka hesabının başına 10.000 lira ya da 5.000 lira bir para veriliyor. Ancak 10.000 liralık bir kiralama bedeli ödenen o banka hesabından yüz binlerce liraya para transferi gerçekleşiyor. Tabii ki burada bu hesaba iban yasa dışı bahsi ve kumarı oynayan kişinin bir hesaba para yatırması lazım. Orada da iban numarası gerek. Kimin iban numarası ortaya çıkıyor? O mağdur olacak kişi öğrencinin ya da işsiz kişinin bir operasyon gerçekleştiğinde direkt o iban numarasından bu hesabın kime ait olduğu tespit ediliyor.

HAPİS CEZASI ALANLAR VAR

Operasyon yapıldıktan sonra artık hesabını kullandıran kişinin kendini açıklama imkanı neredeyse imkansız oluyor. İnanılmaz bir para sirkülasyonundan bahsediyoruz. Kara para aklama mı, bir terör faaliyetleri içerisinde mi kullanılıyor? Yani tamamen soru işareti olan bir para transferinden bahsediyoruz. Yani burada özellikle öğrencilerimize bu konuya kendini alet eden ve mağduriyet yaşayacak kişilere uyarımız olsun. Bu belki aylık 10.000 lira hesaplarını kiralattırması için güzel bir para olarak gelebilir ama arkasında çok büyük mağduriyetler, hapis cezalarına giden süreçler yaşanabilir demiyorum. Yaşanan örnekleri var.

MAHALLE SİSTEMİ

Peki kiralık hesaplardan sonra bu para transferini belirttik. Zincir o kadar inanılmaz derecede kurulmuş ki bu çark. Burada mahalle dediğimiz bir sistem var. Mahallede de özellikle sote tabir edilen yerlerde yasa dışı bahis oynatılması için müşteri toplayan elemanlar var sahada. Yani "Gel gel" diye tabir ettiğimiz şu kadar oynarsan işte bunlarla ilgili olarak getirdikleri müşteri başına para alan isimler var. Yasa dışı bahis siteleri özellikle ilk üye olduğunuzda şu kadar bonus diğer normal oranlara göre bir oran 1'e 3 veriyorsa biz 1'e 5 veriyoruz şeklinde kendilerini cazip hale getirmeye çalışıyorlar. Mahalledeki sistem de gerçekten çok enteresan. Çünkü getirilen her müşteriyle ilgili para alanlar var. Bir de buradan yüksek bonus ya da yüksek oran ya da bonus hevesi ile gelip yasa dışı bahse bulaşan kişiler var.

ATM VE PARA ÇEKME SÜREÇLERİ

Şimdi devamında ne oluyor? ATM süreci. Tabii ki bu paraların inanılmaz sirkülasyonu var. Artık bunların da toplanıp bir yere götürülmesi lazım. Havale sisteminin üzerinden takibinin engellenmesi için ATM'den de para çekenler var. ATM fareleri dediğimiz vatandaşı dolandıran tiplerden bahsetmiyoruz. Bunlar da bu yasa dışı bahsin ATM sürecinde çalışan elemanlar. Buradan da topladıkları para çektikleri para karşılığında yine kiralık hesap gibi buradan geçimini sağlamaya çalışan tipler var. Bu paralar çekildikten sonra gerek para transferi gerek elden teslim edilebilen paralar bir kasada toplanıyor. Bu kasa çok nakit paranın olduğu dehşet bir rakamdan bahsediyoruz. Herhangi bir operasyonunda takip sistemine yakalanmamak için en sonunda paranın geldiği nokta adeta buharlaşmışçasına kripto dijital paraya buradan da muhtemelen soğuk cüzdanlara havale edilerek bu paranın izinin kaybedilmesi sağlanıyor. Çark böyle dönüyor.

TÜRKİYE'YE NEREDEN BU SİTELER ERİŞİM SAĞLIYOR?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Bu hesaplardan paralar işte ATM'lere geçebildiği gibi bir de dijital para uygulamalarını kullanıyorlar. Dijital para uygulamaları da çok rahat bir şekilde açılıp öğrencilerin çok rahat açabildiği ve paraları onlara aktararak ondan sonraki süreçte kripto paraya çevirip doğrudan hiç bu işe girmeden hani paranın toplanmadan doğrudan kripto para üzerinden de kasaya aktarılması söz konusu oluyor.

Bir de bu işin yurt dışı ayağı var. Yurt dışı ayağında başta Malta, Gürcistan, Karadağ, İngiltere ve Kıbrıs. Bu 5 ülke özellikle bu işin baronu olarak nitelendirecek kişinin otel görünümlü kumarhanelerine zemin hazırlıyor. Bunlar aracılığıyla oluşturulan siteler fenomenlerin de bir araya gelmesiyle bunlar davetler oluyor, açılışlar oluyor. onları çağırıyorlar, ağırlıyorlar. Bunları canlı yayın aracılığıyla gerçekleştiriyorlar ya da soruşturmada hiç adı geçmemiş kişiler, fenomenler ki ben ikinci bir dalganın olacağını düşünüyorum. Çünkü 16-20 kişi değil bu iş. Ben de şimdi sayacağım ama şu an kimseyi zan altında bırakmamak için söylemiyorum.

Milyonlarca takipçisi olan ve özellikle gençlerin çok yoğun takip ettiği bir kişi var. Bu özellikle daha çok kadınlığıyla ön plana çıkmış biri. Bahis linkini veriyor buradan girdiğinizde artı bilmem ne kadar bonus alacaksınız diyor. Zaten o bir takipçiye ulaşmış. Bir de şunu yapıyorlar; Siz diyelim bu işin başısınız. Benden giren kişi referans kodumla size girdiği için oradan bakıyor günün sonunda saydı ben 1.000 kişi senden gelmiş diyor. Bu 1.000 kişi örnek vereyim her kattığı kişi kadar atıyorum 100 lira 200 lira 500 lira bir de oradan para kazanmış oluyor.

MANTAR GİBİ ÇOĞALIYORLAR

BTK'nın 5651 sayılı katalog suçlar kapsamına giren suçlarda kumar yeri olarak internetin de geçtiğini görüyoruz ki şu an zaten gördüğünüz de cep telefonunun olduğu her yer sanal bir kumarhane durumuna düştü ki orada da görüyorsunuz. Bu Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç soruşturmasında da biliyorsunuz bu futbol ve diğer şans oyunlarındaki bahis düzenlemesi kanunu kapsamında oranının 5C maddesinde şöyle bir husus vardır. Reklamnı yaparak yasa dışı bahse özendirme suçu. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis 3.000 güne kadar da adli para cezasına çarptırılır deniyor. Bu bir gerçektir. Bu kanunda yeri olan bir maddesi söz konusu. Dolayısıyla onların soruşturma sürecini geçirmesinin temel nedeni bu.

Diğer fenomenlere de bu arada savcılık, BTK'ya sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini söylemişti. Erişim engeli denince zannediyor ki insanlar bu siteler kapanıyor ya da kapatılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 2 ayda sadece engellenen yasa dışı bahis sitesi 25.000. Daha binlerce milyonlarca bu tarz siteler söz konusu. Mantar gibi çoğalıyor.