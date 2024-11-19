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Yasa dışı bahis soruşturmasında gelişme! 7 kişiye yakalama kararı

Yasa dışı bahis soruşturmasında gelişme! 7 kişiye yakalama kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.11.2024 19:03
Fenomenlere yönelik süren yasadışı bahis soruşturması kapsamında ünlü fenomen Yasin Obuz hakkında da yakalama kararı çıktı. Obuz'un sosyal medya hesabından çektiği videolarla yasadışı bahse teşvik ettiği ve kumar özendirici paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.
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