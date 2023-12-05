05 Aralık 2023, Salı
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Yasa dışı bahis operasyonu! Operasyonun düğmesine böyle basıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ülke genelinde yasa dışı bahis operasyonunda 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya 124 şahıs hakkında adli işlem, 163 kişi hakkında da idari işlem yapıldığını bildirdi.