24 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yasa dışı bahis, kumar ve oyun denetimlerinde gözaltı kararı!

Yasa dışı bahis, kumar ve oyun denetimlerinde gözaltı kararı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2022 15:19
İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik dün yapılan uygulamada 30 kişinin gözaltına alındığını, aranan 485 kişinin yakalandığını bildirdi.
Yasa dışı bahis ve kumar operasyonu!
Yasa dışı bahis ve kumar operasyonu!
Başkan Erdoğan’dan Lozan mesajı
Başkan Erdoğan'dan Lozan mesajı
CENTCOM’dan skandal paylaşım!
CENTCOM'dan skandal paylaşım!
Sungur’un omuzdan atılan versiyonu TSK’ya teslim edildi
Sungur'un omuzdan atılan versiyonu TSK'ya teslim edildi
MİT’ten bataklığa bir neşter!
MİT’ten bataklığa bir neşter!
Operasyonla verilen mesaj ne?
Operasyonla verilen mesaj ne?
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon
8 saatlik başkana 80 ay ceza
8 saatlik başkana 80 ay ceza
Savaş mağduru çocuklar
Savaş mağduru çocuklar
CHP’nin kurgulanmış video siyaseti!
CHP'nin kurgulanmış video siyaseti!
Gökyüzündeki sıralı ışıklar İstanbul’u heyecanlandırdı
Gökyüzündeki sıralı ışıklar İstanbul'u heyecanlandırdı
Meral Akşener’in neden aday olmadığı belli oldu: Pervin Buldan’dan ittifak ortağına sert sözler
Meral Akşener'in neden aday olmadığı belli oldu: Pervin Buldan'dan ittifak ortağına sert sözler
Daha Fazla Video Göster